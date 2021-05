TIM Special 70 è la nuova offerta per i già clienti disponibile per pochi giorni

A partire da oggi, giovedì 13 maggio 2021, è disponibile all’attivazione nei punti vendita fisici la nuova offerta TIM Special 70, rivolta ad alcuni già clienti del noto operatore.

L’offerta in argomento può essere attivata nei negozi TIM esclusivamente dai clienti selezionati dal reparto commerciale tra quelli che avessero precedentemente lasciato il consenso e, a meno di proroghe dell’ultimo minuto, rimarrà disponibile soltanto fino al 19 maggio 2021.

Per quanto concerne il bundle, TIM Special 70 mette sul piatto minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese.

Non sono previsti costi di attivazione e, in più, nel costo del rinnovo mensile sono compresi i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario TIM Base e Chat (che permette di chattare senza limiti sulle app più popolari senza intaccare il bundle dati mensile).

La stessa offerta viene proposta anche con formula winback. In questo caso gli ex clienti TIM interessati devono recarsi in negozio, fare uso del codice PIN dedicato (prefisso 1949 + numero di telefono) e sono tenuti ad effettuare contestualmente la richiesta di portabilità del numero.

In ogni caso, a meno di promozioni locali, è previsto un costo standard di 10 euro per la nuova SIM ricaricabile TIM.

L’offerta TIM Special 70 è compatibile con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica che, in caso di attivazione, porta con sé il servizio di Ricarica Automatica, prevede che il costo del rinnovo dell’offerta venga addebitato direttamente in bolletta e rende illimitati i GB compresi nel bundle dati mensile.

Per quanto riguarda l’utilizzo in Roaming UE, minuti e SMS sono sfruttabili come sul suolo nazionale, mentre il traffico dati è limitato a 6 GB al mese.