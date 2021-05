Negli ultimi mesi Google Assistant è andato incontro ad un gran numero di novità e cambiamenti focalizzati nel renderlo più semplice da utilizzare, e soprattutto più moderno. In queste ore, grazie ai colleghi di XDA, scopriamo che il team di sviluppo di Google sta lavorando ad un altro nuovo design della UI generale di Google Assistant.

Google Assistant si tinge di vari colori

Infatti, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti in galleria, Matthew Pirszel è riuscito ad attivare una nuova UI di Google Assistant ricca di colori i quali, secondo le informazioni pubblicate in rete, variano automaticamente in base alla presenza del tema chiaro o scuro. Alcune tonalità di colore della nuova interfaccia di Google Assistant sono un forte richiamo al tema “Monet” visto su Android 12.

Inoltre, sembra che le nuove colorazioni andranno ad interessare anche la UI generale di Google Assistant, in cui tutto il pannello dell’interfaccia, così come i tasti a schermo, cambiano tonalità di colore in modo da allinearsi a quelli generali. Piccola curiosità: Pirszel è riuscito anche ad attivare la funzione My Actions di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Come avevamo previsto, tramite essa sarà possibile utilizzare alcune scorciatoie per eseguire un comando con un semplice tap, come ad esempio impostare il volume generale al 50%.