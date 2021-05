Dai risultati finanziari relativi al Q1 2021 che PosteMobile ha pubblicato in queste ore, notiamo un importante crescita del numero di clienti e dell’utile netto (+4,6%). L’operatore virtuale (MVNO) svela che, tra fisso e mobile, sono 4,784 milioni le linee attualmente attive, un importante crescita pari a 270 mila linee. Inoltre, il segmento Pagamenti e Mobile relativo al ramo mobile al primo trimestre 2021, segna quota 192 milioni di euro di ricavi pari ad una crescita del +16,5% rispetto all’anno passato.

Crescono gli utili e i clienti

Piuttosto stabile l’ARPU, i ricavi medi per utente, che si assestano a 4,5 euro per singola SIM, in leggera flessione rispetto ai 4,6 euro dell’anno scorso. PosteMobile, in riferimento al progetto pilota relativo alla banda larga finora lanciato per i soli dipendenti con il nome di PosteMobile Casa Ultraveloce, fa sapere che dovrebbe essere esteso anche a tutti i clienti entro la fine del mese di maggio.

Importanti novità anche per quanto riguarda il passaggio – o meglio, il ritorno – alla rete Vodafone dopo avere utilizzato l’infrastruttura di WINDTRE: a tal proposito, l’azienda italiana dichiara che il nuovo contratto stilato con Vodafone comporterà un processo di riduzione dei costi del traffico già a partire dalla seconda metà di quest’anno.

