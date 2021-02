PosteMobile, l’operatore Full MVNO controllato da Poste Italiane, ha annunciato lo scorso 23 luglio di aver raggiunto un accordo con Vodafone per tornare a utilizzare la sua rete mobile al posto di quella di WINDTRE.

PosteMobile comunica la data del passaggio a Vodafone

E oggi sempre PosteMobile ha annunciato che WINDTRE sarà abbandonato a breve per far posto a Vodafone: con precisione, PosteMobile fa sapere che il passaggio sarà effettuato verso la fine di marzo e quindi fra circa due mesi. I clienti di PosteMobile non dovranno effettuare nessuna operazione, tantomeno sostituire la SIM, visto che PosteMobile, in qualità di Full MVNO, ha il controllo completo di tutti i processi gestionali.

Finalmente, dunque, dopo mesi di attesa, c’è una data per i clienti di PosteMobile, che adesso sanno quando il loro operatore inizierà a utilizzare la rete di Vodafone al posto di quella di WINDTRE. Fateci sapere nel box dei commenti cosa pensate di questa scelta e delle ripercussioni che avrà sulla vostra connettività.

