Quest’oggi, 18 gennaio 2021, Kena Mobile, operatore MVNO e second brand di TIM, svela un profondo cambiamento delle offerte mobile con l’arrivo di Kena 9,99, Kena 7,99 Nuovi Numeri e Kena 12,99.

Kena 9,99

Partendo con la prima, Kena 9,99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta ed il costo della SIM sono gratuiti. È possibile attivare l’offerta per chi effettua la portabilità del proprio numero da Iliad o da qualsiasi altro operatore virtuale, ad esclusione di Very Mobile, e degli operatori telefonici TIM, Vodafone e WINDTRE.

Kena 7,99 Nuovi Numeri

Passando poi a Kena 7,99 Nuovi Numeri, l’offerta prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Come anticipa il nome stesso dell’offerta può essere attivata solo dai clienti che attivano un nuovo numero Kena Mobile, ed anche in questo caso non sono presenti costi di attivazione dell’offerta o della SIM.

Kena 12,99

Infine, Kena 12,99 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati a 12,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta e il costo della SIM sono completamente gratuiti, e può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi invece è già titolare di una SIM Kena Mobile.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche