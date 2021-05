Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi offerti dal colosso statunitense e tra le ultime novità vi sono quelle che riguardano Google Pay, Google Chrome e Google Assistant.

Google spinge sempre più la nuova versione dell’app per i pagamenti

Iniziando da Google Pay, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha aggiunto in una pagina di supporto relativa al servizio un avviso per informare gli utenti che dal 10 maggio 2021 non è più possibile inviare o ricevere denaro attraverso il sito (che trovate qui) o la vecchia applicazione.

Per continuare a inviare o ricevere denaro con amici e familiari, pertanto, gli utenti dovranno scaricare la nuova versione dell’app per Android, disponibile nel Google Play Store gratuitamente:

Ricordiamo che tra le novità di questa versione di Google Pay vi è anche l’associazione al numero di telefono dell’utente piuttosto che al suo account Google.

In Google Chrome ritorna una feature rimossa

Lo scorso febbraio una nuova versione di Google Chrome ha introdotto una modifica nel modo in cui gli utenti attivano un motore di ricerca personalizzato nella Omnibox: invece di indicare il motore e iniziare la stringa di ricerca con un tocco della barra spaziatrice, infatti, è diventato necessario premere il tasto Tab.

Date le numerose critiche ricevute, il team del colosso di Mountain View ha deciso di rimuovere tale feature, che è ora tornata con la versione versione 92.0.4503.0 Canary.

Gli utenti che desiderano attivarla possono sfruttare l’apposito flag (chrome://flags/#omnibox-keyword-space-triggering-setting), che è disabilitato di default (è necessario attivarlo e quindi riavviare il browser).

Se tale feature viene attivata, andando nel menu delle Impostazioni e quindi su Motore di ricerca, nella sezione per la gestione sarà visibile una nuova opzione che consente di scegliere tra premere la barra spaziatrice o il tasto Tab oppure passare manualmente solo al tasto Tab.

Come per tutte le modifiche apportate alle build di Google Chrome Canary, non è possibile prevedere se verrà implementata nella versione stabile del browser.

Potete scaricare la versione Canary di Google Chrome dal sito ufficiale.

Google Assistant diventerà ancora più smart

Tra le feature che il team di Google introdurrà a breve vi è anche una novità che riguarda Google Assistant, così come ci viene confermato da alcune stringhe trovate dallo staff di XDA Developers nella versione 12.18.6.29 di App Google.

Stando a quanto si apprende, infatti, il colosso di Mountain View è al lavoro su un nuovo trigger che consentirà di attivare Google Assistanteì premendo a lungo il pulsante di accensione dello smartphone.

Il team di Google sta anche lavorando a una nuova feature che dovrebbe rendere più semplice autorizzare i pagamenti quando lo smartphone è collegato ad Android Auto o quando è sbloccato (ciò attraverso il bypass dell’inserimento della password o del codice di sicurezza).

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.