Dopo avervi mostrato i probabili render del nuovo ZenFone 8 di ASUS, oggi vi parliamo della possibile scheda tecnica, grazie a un leak piuttosto ampio del leaker Mukul Sharma, che ci permette di capire la maggior parte delle specifiche del prossimo flagship della casa taiwanese. Lo smartphone, stando a questa scheda, dovrebbe essere davvero interessante, se presentato a un prezzo adeguato.

Nell’attesa del lancio ufficiale del 12 maggio, ciò che sappiamo al momento è che quello che fino a poche settimane fa veniva denominato ZenFone 8 Mini, in realtà sarà il modello base, mentre il suo fratello maggiore sarà il Flip il quale avrà dimensioni più generose e una Flip Camera come il suo predecessore 7 Pro. Come già visto in precedenza, questo ZenFone 8 dovrebbe essere uno smartphone “compatto” grazie a uno schermo dalla diagonale da 5,92 pollici e risoluzione FullHD +.

Ciò che sappiamo ora è che probabilmente questo pannello sarà il Samsung E4 che già vari altri smartphone di punta di quest’anno usano, come Xiaomi Mi 11 5G. Il refresh rate sarà 120 Hz e sarà coperto da Gorilla Glass Victus, il meglio che attualmente l’industria ha da offrire. Probabilmente lo smartphone avrà una buona qualità costruttiva, visto anche che è possibile abbia una certificazione IP68. Il peso sarà di 169 grammi, in linea con altri smartphone di questa taglia. Sappiamo inoltre che la batteria avrà una capacità di 4000 mAh e potrà essere caricata a 30 W.

Anche le specifiche interne dovrebbero essere di tutto rispetto, come è ormai tradizione ASUS da diversi anni. ZenFone 8 molto probabilmente avrà il SoC Snapdragon 888 con possibili tagli di RAM da 6, 12 e 16 GB. La memoria interna sarà veloce grazie ai 256 GB di UFS 3.1. Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo un sensore principale IMX 686 da 64 MP con autofocus macro e una fotocamera ultrawide da 12 MP. Entrambe le fotocamere potrebbero essere dotate di EIS e quella principale dovrebbe essere in grado di girare video in 8K o in slow motion 4K a 120 fps.

Il setup degli altoparlanti sarà probabilmente stereo e troviamo anche il possibile ritorno del jack da 3,5 mm su uno smartphone di punta Android, qualcosa che qualcuno sicuramente apprezzerà. I tre microfoni di ASUS ZenFone 8 dovrebbero permettere una registrazione di alta qualità, coadiuvati anche dalla tecnologia OZO che si occupa di migliorare la resa spaziale del suono catturato. Grazie al SoC Snapdragon 888 dovremmo anche vedere connettività 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6 e radio FM (probabilmente disattivata sui modelli italiani).

Attendiamo quindi il 12 maggio con trepidazione per conoscere il prezzo e le prime impressioni dei recensori per capire se questo ASUS ZenFone 8 ha la stoffa per essere uno dei migliori smartphone dell’anno, visto anche che la ZenUI 8 con Android 11 con cui dovrebbe essere lanciato è solitamente un software solido e affidabile senza troppi fronzoli.