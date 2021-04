Inizia oggi il roll out dell’atteso aggiornamento ad Android 11 per i due modelli che compongono la serie ASUS ZenFone 7, caratterizzata dalla presenza di una flip cam che permette di utilizzare la fotocamera posteriore anche per i selfie. Tante le novità che renderanno ancora più piacevole l’utilizzo dei due portabandiera del brand taiwanese, in attesa del lancio della nuova serie ZenFone 8.

Android 11 per la serie ASUS ZenFone 7

È dunque partito in queste ore il rilascio, da parte di ASUS, dell’aggiornamento ad Android 11 che riguarda ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro, con un changelog particolarmente ricco. Come sempre il roll out avverrà in maniera graduale, in modo da consentire al produttore di interrompere l’operazione nel caso dovessero emergere particolari criticità.

Se possedete uno dei due smartphone interessati verificate la presenza dell’aggiornamento, anche se l’intera operazione sarà completata nel corso di alcune settimane. Vediamo dunque quali sono le principali novità del nuovo firmware, che arriva alla versione MR2.1_30.40.30.96:

aggiornamento ad Android 11

rinnovamento delle app proprietarie, come Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Impostazioni e altro

supporto dei permessi temporanei, migliorato il supporto allo scoped storage e revoca automatica dei permessi alle app

il Bluetooth rimane acceso in modalità aereo, così come tutte le relative connessioni

possibilità di utilizzare Google Pay tramite il tasto Power

rimossa la modalità a una mano, aggiornate le gesture

aggiunte le impostazioni per le notifiche galleggianti e per lo storico delle notifiche

miglioramento del pannello Quick Settings, con la nuova tile per Nearby Share

il download degli aggiornamenti di sistema avviene in automatico tramite connessione WiFi

patch di sicurezza di marzo 2021

Come aggiornare ASUS ZenFone 7

Come sempre l’aggiornamento arriva via OTA per cui è sufficiente aprire le Impostazioni e cercare la voce relativa agli aggiornamenti di sistema. Prima di effettuare l’aggiornamento è consigliabile effettuare un backup completo dei propri dati, per evitare qualsiasi problema.

Qualora non doveste essere soddisfatti delle prestazioni dopo l’aggiornamento, o nel caso in cui alcune applicazioni non dovessero funzionare correttamente, è possibile ritornare ad Android 10 ma questo comporterà la cancellazione completa del contenuto della memoria interna.

Potrebbe interessarti: Recensione ASUS ZenFone 7 Pro