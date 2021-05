ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip sarebbero in arrivo tra una settimana, secondo quanto riportato da 91mobiles. Gli ultimi smartphone flagship della casa taiwanese ormai hanno ben pochi segreti e gli ultimi leak dovrebbero mettere fine ad ogni dubbio. ZenFone 8 Flip non è un pieghevole, bensì uno smartphone che fa del suo punto di forza la fotocamera posteriore rotante a 180 gradi, rendendo possibile scattare selfie di altissima qualità, come già visto su ZenFone 7 Pro.

Il meccanismo che aziona questo movimento dovrebbe infatti essere lo stesso che veniva usato sul precedente modello di punta ASUS, e permetterebbe di garantire uno schermo edge-to-edge senza interruzioni da 6,67 pollici. Il pannello sarebbe di tipo AMOLED con risoluzione FullHD+ e 90 Hz di refresh rate, per una migliore fluidità.

La potenza non dovrebbe mancare per ASUS ZenFone 8 e 8 Flip, visto che ci si aspetta che arrivino sul mercato con uno Snapdragon 888, SoC di punta della casa statunitense. A questo sarebbero accoppiati 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il setup delle fotocamere vede 3 sensori, 64 MP per la camera principale, 12 MP per la macro e 8 MP per il teleobbiettivo. Dovrebbe essere supportata la registrazione di video in 8K.

A completare le specifiche di ZenFone 8 Flip ci sarebbero ben 5000 mAh di batteria, a cui si uniscono 30 W di ricarica rapida. ZenFone 8 invece dovrebbe essere un device più compatto, grazie a uno schermo da 5,92 pollici, sempre con risoluzione FullHD+. Le specifiche rimangono identiche a quelle del fratello maggiore, se non ovviamente per la perdita della Flip Camera, cosa che gli fa “perdere” una fotocamera posteriore.

Rimarrebbero quindi soltanto una fotocamera principale da 64 MP e una Macro da 12 MP, con una fotocamera anteriore punch-hole. A spingere ZenFone 8 ci sarebbe una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida 30 W e una bella sorpresa, visto che dovrebbe fare ritorno il jack audio da 3,5 mm. Non resta che attendere il 12 maggio per conoscere specifiche e prezzi ufficiali di due device che si prospettano davvero interessanti.