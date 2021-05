Sebbene il comparto software offerto da OnePlus sia tra i migliori per i dispositivi Android, non si può dire altrettanto degli aggiornamenti, almeno negli ultimi tempi.

Ad esempio OnePlus 7T ha dovuto attendere sei mesi e oltre per ottenere l’aggiornamento ad Android 11, ma da oggi è finalmente disponibile una build ufficiale della ROM personalizzata LineageOS che apre le porte del modding anche per questo smartphone OnePlus.

OnePlus 7T ora supporta ufficialmente LineageOS 18.1

La build Lineage 18.1 è basata su Android 11, quindi OnePlus 7T riceve le funzionalità principali di questa versione Android, fatta eccezione per alcune modifiche relative all’interfaccia proprietaria Oxygen.

La build è una versione nightly, pertanto includerà alcuni bug, in attesa di versioni più affidabili che potrebbero o meno essere in cantiere.

Prima di installare la build LineageOS è necessario sbloccare il bootloader sul proprio smartphone OnePlus 7T e successivamente installare una recovery personalizzata sulla quale installare infine la ROM stessa e cancellare il software di fabbrica.

Grazie a utenti entusiasti e bootloader aperti in modo affidabile, i dispositivi OnePlus sono un terreno fertile per le ROM del team ufficiale di Lineage e per le build open source dalla comunità in generale.

A seguire trovate i link per scaricare la build Lineage 18.1 per OnePlus 7T, tuttavia ricordiamo che l’operazione richiede particolare attenzione e competenza per non incorrere in errori che potrebbero costare cari.

