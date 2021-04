Nel vasto e sempre tumultuoso oceano di custom ROM per Android sviluppate dall’impegno e dalla passione di migliaia di piccoli sviluppatori, nascono perle che finisco per diventare dei veri e propri punti di riferimento per l’intero settore, come del resto è avvenuto ad esempio con LineageOS, una delle custom ROM più affidabili e supportate degli ultimi anni.

Una nuova custom ROM su Android 11

In questa vasta prateria di custom ROM, Descendant XI si merita una menzione speciale per via di alcune particolari feature di cui dispone. Originariamente nata da una costola di Generic System Image (GSI), nel corso del tempo ha visto l’arrivo di funzionalità sempre più innovative e dalla presenza di una esperienza utente Android quasi vanilla, basata su Android 11.

Alcune delle funzionalità più particolari includono:

modalità emergenza, in grado di inviare automaticamente la propria posizione ad alcuni contatti prestabiliti in caso di estrema necessità;

Lockscreen Minus One Page, in cui è possibile notare la presenza dell’orologio, del widget per il meteo e tre toggle rapidi: la modalità emergenza, la torica e la modalità non disturbare.

Salute , con l’integrazione di default del tracking per il Codiv-19;

, con l’integrazione di default del tracking per il Codiv-19; suonerie personalizzate ;

; molto altro.

In queste ore lo sviluppatore ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento di Descendant XI di marzo 2021 con un gran numero di novità, di cui vi segnaliamo le più importanti:

cambio del set di icone per l’applicazione Meteo;

la barra per l’illuminazione è stata leggermente modificata;

la funzione Face Unlock è stata aggiunta a tutte quelle app che la supportano;

molto altro.

Se volete provare Descentant XI basata su Android 11 è possibile scaricare la custom ROM dai seguenti link: