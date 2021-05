Domani, 4 maggio 2021, Xiaomi festeggerà il terzo anniversario del brand in Italia con un evento pensato per guidare gli utenti alla scoperta delle ultime novità presentate in campo mobile e non solo.

Un evento da non perdere

All’interno dell’evento che si terrà a partire dalle ore 13:00 di domani 4 maggio 2021 sui canali Facebook, YouTube, Twitter e Twitch di Xiaomi, tutti gli utenti potranno conoscere i prezzi e la disponibilità all’acquisto dei seguenti dispositivi:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Xiaomi Mi Smart Band 6

Serie Mi TV P1

Se avete seguito le nostre numerose news sui dispositivi elencati poco più su, sarete sicuramente già a conoscenza delle più importanti caratteristiche. Si tratta di prodotti su cui la compagnia ha investito parecchio e che si ritiene permetteranno all’azienda di cementificare la sua incredibile crescita nel nostro Paese e anche in Europa, a maggior ragione considerando anche la partnership strategica firmata pochi giorni fa con Google.

Ovviamente sembra quasi scontato sottolineare che il vero protagonista dell’evento sarà Xiaomi Mi 11 Ultra, lo smartphone del colosso cinese che abbiamo tra le mani da qualche giorno e di cui abbiamo già rilasciato le nostre prime impressioni in questo articolo e anche nel video presente qui in basso.