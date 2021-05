Iliad ottiene il primo posto e il riconoscimento come primo operatore di telefonia mobile per rapporto qualità-prezzo nell’indagine 2021 dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Si tratta della più ampia indagine mai realizzata in Italia con l’obiettivo di raccogliere feedback dagli utenti sull’aspetto qualitativo ed economico delle aziende.

Iliad è il migliore operatore per rapporto qualità-prezzo per l’ITQF

La ricerca dell’ITQF ha raccolto 870.000 giudizi di clienti e utenti di 974 aziende in 95 settori dell’economia e ha permesso di stilare la classifica delle 400 aziende e brand in Italia con il miglior rapporto qualità-prezzo del 2021. Iliad si trova al primo posto nella classifica dedicata alla telefonia mobile e ha dunque ottenuto il sigillo “Top Qualità-Prezzo N°1 Telefonia Mobile 2021”. Ovviamente soddisfatto Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia:

“Siamo felici di aver ottenuto questo riconoscimento, soprattutto perché basato esclusivamente sulle opinioni degli utenti. La fiducia che abbiamo creato con loro e il passaparola spontaneo tra le persone, sono elementi fondamentali per Iliad, che ci stimolano a continuare nella crescita e a fare sempre meglio.”

In meno di tre anni l’operatore ha superato i 7,2 milioni di utenti e si sta preparando a lanciare la sua offerta di rete fissa, che dovrebbe debuttare sul mercato quest’estate. Gli altri operatori al “Top”, partendo dal secondo posto, sono ho. Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Kena Mobile, TIM e WINDTRE. Se siete curiosi di scoprire tutte le classifiche della ricerca svolta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che vedono Amazon e Samsung al secondo e terzo posto nella top 30 delle migliori aziende, potete seguire questo link.

