L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) ha stilato l’annuale classifica “top qualità-prezzo 2021” premiando Samsung con ben quattro ori nelle seguenti categorie: Audio e Video, Climate Solutions, Home Appliances e ovviamente per la divisione mobile.

Samsung si conferma il punto di riferimento

ITQF conduce ogni anno importanti ed estese indagini di mercato al fine di analizzare l’aspetto economico e qualitativo di un gran numero di aziende. In questa precisa occasione, ha raccolto il feedback di oltre 870 mila clienti su 95 settori dell’economia italiana.

L’ottimo risultato raggiunto dal colosso sudcoreano mette in risalto l’importante attenzione che l’azienda infonde in settori chiavi per il mercato della tecnologia di consumo. Il posizionamento in cima alla classifica in quattro categorie estremamente importanti è anche in funzione dell’alto tasso d’innovazione nell’ambito dei dispositivi mobile e non solo.

“Nel corso dell’ultimo anno i dispositivi mobile hanno assunto una centralità sempre maggiore nelle nostre vite, aiutandoci a restare in contatto con i nostri affetti, a studiare e a lavorare da remoto, ma anche a intrattenerci e a restare informati,” sottolinea Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. “Come Samsung siamo impegnati a realizzare smartphone e notebook sempre più performanti, intelligenti e accessibili, per permettere a tutti di beneficiare delle tecnologie più avanzate. Con questo riconoscimento, i consumatori italiani hanno premiato le elevate performance e le qualità innovative dei nostri dispositivi, così come il vasto ecosistema connesso che mettiamo a loro disposizione per aiutarli a vivere a pieno le proprie passioni e, al contempo, a realizzare il proprio potenziale in ambito lavorativo.”

