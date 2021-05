Android Auto è senza ombra di dubbio uno tra i sistemi infotainment più popolari al mondo, ed in queste ore Honda annuncia importanti novità per quanto riguarda la famiglia Civic. Il colosso delle automobili ha da poco presentato l’undicesima generazione di Honda Civic il cui lancio è previsto a cavallo dell’estate del 2022.

C’è anche Android Auto Wireless

Una delle novità più importanti di questo modello riguarda il supporto ad Android Auto Wireless. La linea di autovetture non è nuova ad abbracciare il pieno supporto al sistema di infotainment di Google, ma scopriamo che il modello Touring, ovvero quello più esclusivo della famiglia Civic, offrirà ai clienti la possibilità di utilizzare Android Auto Wireless.

Ovviamente il vantaggio principale di Android Auto Wireless è la possibilità di non dipendere più dall’utilizzo del cavo USB per utilizzare il sistema di infotainment di Google, dando così modo ad ogni utente munito di uno smartphone con Android 11 di iniziare immediatamente ad utilizzare il sistema di infotainment appena entrato in macchina.

Il modello Honda Civic appena presentato è leggermente più grande della generazione precedente, abbraccia una migliore gestione dei consumi e quindi delle performance alla guida, e anche l’abitacolo vede un importante cambiamento pensato per migliorare l’esperienza di guida e di utilizzo di Android Auto.