Alcune volte la disattenzione anche nelle più piccole cose può tradire colossi del calibro di Google. È quello che è successo al gigante di Mountain View in queste ore quando, durante una storia su Instagram pubblicata dall’account Made by Google, si è lasciato sfuggire un piccolo ma importante dettaglio su uno dei suoi smartphone più popolari.

Che fine ha fatto questa colorazione?

Come si può notare nell’immagine sottostante, infatti, la storia pubblicata per celebrare la Giornata Internazionale della Danza, mostra in piena luce un modello di Google Pixel 4a bianco. Gli utenti più attenti ai dettagli e ai modelli di smartphone rilasciati dall’azienda, ricorderanno sicuramente che la compagnia ha presentato Google Pixel 4a nella sola colorazione nera, di fatto rompendo quella tradizione che vedeva più colorazioni disponibili per gli smartphone di Big G.

Il motivo per cui la colorazione bianca di Google Pixel 4a non sia mai stata offerta di fianco quella nera non è noto, ma come giustamente rilanciano i colleghi di Android Authority è possibile che abbia a che vedere con i ritardi dovuti al Covid-19. Nei mesi precedenti al lancio, infatti, l’azienda era stata costretta a posticipare il lancio di Google Pixel 4a da maggio ad agosto, il che può avere influito anche sulla variante cromatica mai presentata.

