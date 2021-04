All’inizio del mese Oneplus ha portato all’estremo il concetto di “Limited Edition” annunciando OnePlus Nord LE: uno smartphone in edizione più che speciale e limitata di cui l’azienda avrebbe prodotto un singolo esemplare, stravolgendo, di fatto, il concetto alla base degli smartphone stessi.

Ora OnePlus torna su terreni più esplorati e familiari rendendo disponibile all’acquisto, in quantità indubbiamente superiori a quelle della versione LE, una nuova edizione speciale e limitata di OnePlus Nord.

Questa edizione limitata, denominata “OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition”, è stata individuata sul sito di OnePlus Germany da un utente il quale ha anche fatto sapere che la speciale edizione è disponibile all’acquisto.

In cosa consiste la nuova edizione limitata di OnePlus Nord

La nuova “Reality to Idea Collector Box Limited Edition” è stata realizzata in collaborazione con Joshua Vides, un designer noto ai più per le sue opere che hanno la peculiarità di sembrare disegnate a mano. E’ proprio utilizzando gli stilemi caratteristici dell’artista che Oneplus ha realizzato un OnePlus Nord personalizzato in tutto e per tutto, dal telefono stesso alla cover, passando per la scatola di vendita.

Nonostante l’estetica personalizzata, lo smartphone non differisce internamente da qualsiasi altro Nord e, peraltro, viene incluso nella configurazione da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition è disponibile esclusivamente in Europa. I prezzi variano da regione a regione, 499 euro in Germania e Francia mentre in Irlanda viene a costare €509. In UK sarà possibile acquistarlo a £469.

Potrebbe interessarti anche: Bene il Q1 di Sony e OnePlus, mentre Huawei soffre ancora del ban USA