Dopo il record di profitti raggiunto da Alphabet durante il primo trimestre del 2021, scopriamo come se la sono cavata alcune tra le più importanti aziende del settore come OnePlus, Sony e Huawei.

Il ramo mobile di Sony in positivo dopo anni

Partendo da Sony, l’azienda sottolinea che l’anno fiscale che va da aprile 2020 a marzo 2021, è il primo in cui il ramo mobile è in crescita dopo più di tre anni di calo. Durante il Q1 2021 sono stati venduti circa 400 mila smartphone della serie Xperia in tutto il mondo, di fatto lo stesso numero che aveva raggiunto nel Q1 2020.

Nonostante questa buona notizia, la divisione responsabile degli smartphone ha comunque perso circa 130 milioni di dollari sebbene siano aumentati i ricavi.

OnePlus festeggia una crescita a tre cifre

OnePlus, in un evento più unico che raro, ha rilasciato qualche dato circa la prestazione dell’azienda in Europa. Infatti, in una serie di dichiarazioni fornite ai colleghi di Android Authority, Tuomas Lampén, responsabile strategico europeo di OnePlus, ha annunciato un aumento delle vendite pari al +388% e un incremento dei ricavi complessivi del +286% rispetto il Q1 2020.

Il 65% dei ricavi, secondo Lampén, sono riconducibili alle vendite degli smartphone di fascia alta, un chiaro riferimento all’apprezzamento del mercato per OnePlus 8 ed evidentemente per OnePlus 9. Il dirigente si sente anche abbastanza confidente che la compagnia non avrà problemi in Europa per quanto riguarda la grave crisi dei semiconduttori che sta colpendo l’intero settore, ma anzi sottolinea che è assolutamente in grado di gestire le richieste senza alcun problema.

Huawei chiude in perdita, come da copione

Mentre le aziende sopracitate possono dirsi tutto sommato più che soddisfatte dall’andamento del mercato e le vendite del ramo mobile, Huawei è senza ombra di dubbio il colosso che più di tutti sta ancora pagando il risultato delle politiche dell’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump.

Nel corso del Q1 2021, infatti, la compagnia ha registrato circa 19.5 miliardi di euro di ricavi che corrispondono al 16,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Eric Xu, il CEO di Huawei, ha commentato i risultati sottolineando che proprio in quest’anno le strategie di sviluppo dell’azienda prenderanno forma, un chiaro e netto riferimento al lancio di HarmonyOS e la serie Huawei P50.