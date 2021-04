Dopo aver presentato la gamma di smartphone di fascia alta OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, il colosso cinese si riaffaccia sul mondo mobile presentando un dispositivo estremamente particolare: OnePlus Nord LE. La sua particolarità, come vedremo nelle prossime righe, non ha nulla a che vedere con la sua scheda tecnica ma sul concetto stesso che ha portato al concepimento del dispositivo.

C’è un solo OnePlus Nord LE disponibile

Perché diciamo che OnePlus Nord LE non ha niente di particolare dal punto di vista dell’hardware? Il motivo è presto detto: OnePlus Nord LE è in tutto e per tutto la copia di OnePlus Nord. Non solo il suo design è pressoché identico – l’unica differenza tra i due è a livello del gradiente del pannello posteriore che vira dall’arancione al verde -, ma anche la scheda tecnica non presenta differenze. OnePlus Nord LE monta lo stesso display con refresh rate a 90 Hz, lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 765G, la stessa batteria da 4115 mAh con ricarica rapida da 30 W e anche gli stessi moduli fotografici.

La vera novità di OnePlus Nord LE, come dicevamo, è il concetto alla base dello smartphone. OnePlus Nord LE non viene prodotto in milioni di esemplari come accade per ogni nuovo smartphone, ma l’azienda ne produrrà soltanto uno. OnePlus spinge, così, il concetto di “Limited Edition” a “Literally One Ony Edition“.

Se volete mettere le mani sul “nuovo” smartphone della compagnia, dovete partecipare al concorso messo in piedi dall’azienda rispettando i seguenti requisiti: