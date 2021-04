Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo e continua a rilasciare nuove versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: e così, dopo le versioni beta 2.21.9.4 e 2.21.9.5, arriva anche la 2.21.9.6.

Le novità della versione 2.21.9.6 di WhatsApp Beta per Android

Ieri vi abbiamo parlato di una nuova opzione che dovrebbe consentire agli utenti di avere una possibilità di scelta in più per i messaggi che scompaiono e pare che il team di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma abbia dato il via ai test pubblici: con la versione 2.21.9.6 beta, infatti, per gli sviluppatori è stata abilitata la feature che fa cancellare automaticamente i messaggi inviati dopo 24 ore.

In virtù di tale funzionalità, che al momento non è disponibile per i beta tester, si hanno due opzioni per i messaggi che scompaiono, ossia 24 ore e 7 giorni e, una volta trascorso il tempo prestabilito, ogni messaggio nella conversazione automaticamente viene cancellato per tutti.

Nelle chat singole entrambe le parti possono attivare o disattivare l’impostazione mentre nei gruppi l’amministratore ha la possibilità di decidere se lasciare tale feature nella disponibilità di tutti i partecipanti o se, al contrario, limitarla soltanto ad alcuni di essi (andando nella sezione dedicata alle informazioni sul gruppo e quindi alle relative impostazioni).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.6 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare la nuova versione dell’app ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).