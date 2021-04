Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp e dopo la versione 2.21.9.4 beta di ieri è già arrivato il momento di occuparsi di un’altra nuova versione: nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata la v. 2.21.9.5.

Le novità della versione 2.21.9.5 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova versione beta della popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma emergono nuovi dettagli su una feature a cui il team di sviluppatori lavora già da un po’ di tempo e che tanti utenti attendono: stiamo parlando della possibilità di usare lo stesso account su vari device contemporaneamente (fino a 4).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il device principale non dove essere necessariamente connesso ad Internet, gli utenti potranno contare su un apposito strumento per la migrazione della cronologia delle proprie chat tra dispositivi Android e iOS e questa nuova feature potrebbe essere inizialmente disponibile solo per la versione Web (mentre per sfruttarla su mobile forse bisognerà pazientare un po’ di più).

Con la versione 2.21.9.5 lo staff di WABetaInfo è riuscito a scoprire che la cancellazione di una chat dal device principale o da uno di quelli connessi non comporterà automaticamente la sua cancellazione anche dagli altri dispositivi che fanno parte del gruppo.

Resta da capire se, prima del rilascio di questa nuova funzionalità, gli utenti avranno la possibilità di scegliere attraverso un’apposita opzione (che magari ancora è in fase di sviluppo) se cancellare una chat soltanto dal dispositivo in questione o da tutti.

E a proposito della possibilità di ascoltare i messaggi vocali usando diverse velocità di riproduzione di cui vi abbiamo parlato ieri, con un aggiornamento lato server il team di WhatsApp ha disabilitato tale feature per tutti i tester.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.5 di WhatsApp Beta per gli smartphone Android è già disponibile attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’app ha la possibilità di farlo installando manualmente il file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).