Il team di sviluppatori di WhatsApp in questi giorni è a dir poco scatenato e continua a rilasciare una versione beta dopo l’altra e così nelle scorse ore è arrivata l’ennesima release dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della v. 2.21.9.4.

Le novità della versione 2.21.9.4 di WhatsApp Beta per Android

Con questa ennesima versione beta della popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma viene finalmente abilitata una funzionalità attesa da tanti utenti: ci riferiamo alla possibilità di ascoltare i messaggi vocali usando diverse velocità di riproduzione.

Si tratta di una feature in lavorazione da diverso tempo e già lo scorso mese è emerso che sono tre le velocità di riproduzione tra le quali gli utenti avranno la possibilità di scegliere quale sfruttare (ossia 1x, 1,5x e 2x).

Nel momento in cui tale funzionalità è abilitata, riproducendo un messaggio vocale l’utente visualizzerà un simbolo per gestire la sua velocità (rispetto alle precedenti apparizioni di tale feature, l’aspetto grafico pare essere stato modificato).

Basta un tap sul relativo simbolo per cambiare la velocità con quella successiva e ciò rende molto semplice la sua gestione durante la riproduzione, rivelandosi particolarmente comoda nei messaggi molto lunghi (gli utenti avranno la possibilità di ascoltare con attenzione le parti più importanti e andare più rapidamente in quelle che lo sono meno).

Pare che tale feature sia già abilitata per una buona parte dei tester e presto lo sarà anche per gli altri mentre al momento non è chiaro quando sarà implementata anche nella versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.4 di WhatsApp Beta per gli smartphone Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).