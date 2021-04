Il team di sviluppatori di WhatsApp negli ultimi giorni sta lavorando senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e ciò è confermato dal rilascio a distanza di poche ore l’una dall’altra delle versioni 2.21.9.5 beta e 2.21.9.4 beta, entrambe disponibili per i dispositivi basati su Android.

Su WhatsApp è in arrivo una nuova opzione per i messaggi che scompaiono

Sono diverse le nuove feature a cui il team di WhatsApp sta dedicando particolari attenzioni e, a quanto pare, una di queste riguarda i messaggi che scompaiono: lo staff di WABetaInfo, infatti, ha scovato una nuova opzione che potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti con un futuro aggiornamento dell’applicazione.

Ci riferiamo a una funzionalità di cui si è già parlato nelle scorse settimane, ossia la possibilità per gli utenti di impostare la cancellazione automatica dei messaggi inviati dopo 24 ore, opzione che non andrà a sostituire quella attuale di 7 giorni ma che si aggiungerà ad essa, così come viene testimoniato dal seguente screenshot:

In pratica, gli utenti dovrebbero avere tre opzioni tra cui scegliere quando fare scomparire i messaggi inviati (funzionalità disattivata, 24 ore o 7 giorni).

Questa nuova feature dovrebbe essere disponibile sia nelle chat singole che in quelle di gruppo e, nel caso in cui venisse attivata, comporterebbe la sparizione automatica dalla conversazione dopo 24 ore di tutti i messaggi inviati o ricevuti, con conseguente impossibilità di recuperarli.

Tale nuova opzione è ancora in fase di sviluppo e in futuro sarà messa a disposizione di tutti gli utenti sulle varie piattaforme in cui è possibile usare WhatsApp (ossia Android, iOS e Web o desktop) ma al momento non vi sono informazioni su quando ciò potrebbe avvenire.

