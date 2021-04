L’ultimo aggiornamento piuttosto corposo a Google Tasks è stato rilasciato ad ottobre dello scorso anno, quando fu integrato ufficialmente in Calendar su Android. Ora gli ingegneri di Google hanno dedicato all’utile piattaforma un restyling grafico che rende l’esperienza d’uso di Google Tasks più snella nella sua versione web, utilizzabile nella sidebar di Gmail, Calendar e altre app dedicate al lavoro.

Questi accorgimenti fanno si che si possano aggiungere descrizioni, date e orari senza dover aprire la finestra “Dettagli”. Basta semplicemente fare un click su un task o concluderne la creazione che la serie di opzioni citata in precedenza diventa disponibile sotto il titolo e sopra data e orario. Ovviamente questo cambiamento renderà molto più veloci operazioni già di per sé piuttosto semplici ma non immediatamente raggiungibili.

Google Tasks in sè per sè non ha una sua interfaccia stand-alone, bensì è integrato nella sidebar di Gmail, Drive, Docs e Calendar. Le cose sono un po’ diverse su Android dove l’unico modo per accedere ai propri Task è tramite Calendar. In ambito lavorativo troviamo comunque un’ottima integrazione con Gmail e Rooms grazie a Google Chat. Il servizio di messaggistica infatti permette alle attività di essere assegnate ai membri del “team” di lavoro, così da rendere più efficace la comunicazione e la collaborazione.