Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei vari servizi offerti agli utenti e nelle scorse ore sono state introdotte alcune novità che riguardano Google Messaggi e Google Calendar.

Google Messaggi prende spunto da Gmail

Iniziando da Google Messaggi, il colosso di Mountain View ha dato il via ai test di quella nuova funzionalità di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa e in virtù della quale il sistema organizzerà automaticamente i messaggi, un po’ come già avviene su Gmail.

Nel codice della versione beta 6.8 dell’applicazione per Android, infatti, lo staff di 9to5Google ha scovato dei riferimenti a tale novità ed è riuscito ad attivarla, così da permetterci di scoprire quella che dovrebbe essere la sua interfaccia:

Sotto la normale barra di ricerca, gli utenti troveranno le opzioni per filtrare le conversazioni e mostrare solo quelle in una particolare categoria insieme a un’opzione “Tutte” per visualizzare l’elenco normale. Non mancano, infine, la possibilità di abilitare o disabilitare la funzione e di decidere se eliminare automaticamente i codici di sicurezza OTP dopo 24 ore.

La versione 6.8 beta di Google Messaggi può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror.

Google Calendar si integra con Tasks

Passando a Google Calendar, il team del colosso di Mountain View ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell’integrazione con Tasks sia su Android che su iOS.

Toccando il tasto “+” nell’angolo in basso a destra per creare un nuovo contenuto, si visualizzerà un nuovo pulsante “Attività” (tra Evento e Promemoria), selezionando il quale si aprirà un’interfaccia a schermo intero che consente di creare un normale evento (con varie possibilità di personalizzazione e la possibilità di guardare rapidamente il calendario se si scorre verso il basso).

Inoltre, in virtù di tale integrazione viene implementata la visualizzazione di Tasks nell’app Google Calendar senza la necessità del client autonomo per le notifiche e gli avvisi.

Questa novità è già in fase di rilascio e sarà disponibile per tutti nel giro di un paio di settimane.