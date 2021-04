Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G, per gli amici Samsung Galaxy S20 FE 5G, è disponibile in offerta sul Samsung Shop a un prezzo davvero interessante nella versione da 256 GB. Il prezzo è il risultato della combinazione di uno sconto e di un coupon, che permettono insieme di far calare il listino di ben 330 euro.

Samsung Galaxy S20 FE 5G in super offerta sul Samsung Shop

Non solo tablet in promozione dunque: ci sono diversi sconti anche per quanto riguarda gli smartphone Android grazie ai codici sconto PROMO10 e GALAXYS150, in questi casi sul Samsung Shop. Quest’ultimo coupon permette di ottenere uno sconto immediato di 150 euro e va inserito in fase di acquisto, all’interno del campo “Codice promozionale” che trovate nel carrello.

Dal momento che Samsung Galaxy S20 FE 5G in versione da 256 GB è in offerta a 659 euro, è facile fare il calcolo: lo smartphone può essere acquistato combinando le due iniziative al prezzo di 509 euro, una cifra veramente interessante considerando i migliori prezzi del momento e che si tratta pure della variante con più memoria.

Per chi non lo conoscesse, Samsung Galaxy S20 FE 5G è uno smartphone di fascia alta con display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici Full-HD+ con refresh fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 865, tripla fotocamera posteriore (con ultra-grandangolare e zoom ottico 3x), certificazione IP68, batteria da 4500 mAh e, dopo l’aggiornamento distribuito a fine 2020, Android 11 con One UI 3.

Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui di seguito e selezionare la versione 5G da 256 GB: ricordatevi di digitare GALAXYS150 prima di procedere al pagamento per scendere fino a 509 euro, spedizione inclusa. Qualora lo desideriate, potreste anche optare per il pagamento a tasso zero in 30 rate.

