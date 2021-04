Se state cercando un tablet Android di fascia alta e con ampio display, potreste considerare di sfruttare un codice sconto per portarvi a casa Samsung Galaxy Tab S7 a una cifra di partenza niente male. Il tutto con le garanzie Amazon, visto che si tratta di un prodotto venduto e spedito dal noto shop online.

Samsung Galaxy Tab S7 in offerta su Amazon con questo coupon

Samsung Galaxy Tab S7 è uno dei tablet di punta del marchio sud-coreano, insieme alla variante Galaxy Tab S7+. Può contare su un display da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 con refresh rate fino a 120 Hz, sul SoC Qualcomm Snapdragon 865+, 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore (principale da 13 MP e ultra-grandangolare da 5) e su una batteria da 8000 mAh, senza dimenticare il supporto alla S-Pen.

Il tablet è disponibile su Amazon nella variante Wi-Fi in colorazione nera al prezzo promozionale di 599,90 euro, ma grazie a un codice sconto potete ottenere un ulteriore ribasso di 40 euro. Basta inserire “GALAXY40E” nello spazio dedicato in fase di pagamento per arrivare a pagarlo 559,90 euro, una cifra niente male considerando lo storico dei prezzi.

Lo stesso coupon, valido fino alle 23:59 del 16 maggio 2021, è disponibile anche per i modelli Dark Blue Wi-Fi e Nero LTE, ma in questi casi il prezzo sale rispettivamente a 709 e 679,86 euro (nel momento in cui scriviamo). Per saperne di più sul coupon e per procedere eventualmente all’acquisto vi lasciamo i link diretti ad Amazon.