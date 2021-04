Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G rientrano a pieno titolo tra gli smartphone più apprezzati e meglio riusciti dell’anno e sono attualmente in promozione sullo store online ufficiale del brand sudcoreano.

I tre smartphone di punta di Samsung per la prima parte del 2021 hanno riscosso numerosi consensi tra gli addetti ai lavori, ma anche tra gli acquirenti, come dimostrato dal traguardo tagliato in patria e dai numeri delle vendite negli Stati Uniti.

Se anche voi stavate pensando di acquistarne uno, la seguente promozione potrebbe fare al caso vostro.

Promozione serie Samsung Galaxy S21 sullo store ufficiale

Sullo store ufficiale italiano di Samsung è attualmente attiva una promozione che permette di ottenere uno sconto extra del 10% sull’acquisto di Samsung Galaxy S21 (recensione), Samsung Galaxy S21+ (recensione) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (recensione).

Il funzionamento dell’iniziativa promozionale è molto semplice: l’acquirente deve semplicemente aggiungere al carrello lo smartphone di proprio interesse e poi inserire il codice sconto PROMO10 nel campo apposito.

Badate bene che, sebbene il banner riportato qui sopra parli di offerta valida fino al 18 aprile, in realtà la promozione in argomento ha una scadenza più lunga e infatti rimarrà attiva fino al 30 giugno 2021.

Che cosa aspettate? Acquistate uno smartphone della serie Samsung Galaxy S21 cliccando sul link seguente e non dimenticate di inserire il codice sconto:

Acquista Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra 5G in promozione su Samsung.com

