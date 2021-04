In queste ore l’AGCOM ha pubblicato il primo Osservatorio AGCOM (attenzione: file PDF) relativo al 2021 per quanto riguarda il mercato della telefonia e degli operatori telefonici relativo all’ultimo trimestre del 2020.

Come cambia il mondo mobile

Secondo i dati pubblicato dall’Osservatorio, possiamo notare come TIM sia cresciuto al punto di recuperare il posto in prima posizione rispetto al Q3 2020. A distanza di un trimestre, infatti, TIM torna in prima posizione con il 29% di market share, seguito poi da Vodafone con il 28,9%, WINDTRE con il 25,7% e Iliad con il 7%. Passando poi al grafico relativo alle SIM Human, la situazione si capovolge con WINDTRE stabile alla prima posizione con il 27,7%, TIM con il 26,6%, Vodafone con il 23.9% e infine Iliad con il 9,3%.

Nel rapporto riguardante le SIM prepagate e le SIM in abbonamento, l’Osservatorio AGCOM sottolinea come le SIM prepagate siano di gran lunga le più rappresentanti del ramo Human con l’87,5%, mentre quelle in abbonamento in calo al 12,5% nel 2020 rispetto al 14,6% del 2016. All’interno del mercato delle SIM prepagate l’operatore WINDTRE continua ad essere il player di riferimento con il 27,5% di market share, seguito poi da TIM (24,9%), Vodafone (23,1%), Iliad (10,7%) e Poste Mobile (6,4%).

Venendo poi alla situazione relativa al traffico dati, nel mese di dicembre del 2020 venivano calcolati 6.440 Petabyte di consumi effettuati su un totale di 56,3 milioni di SIM. In questi mesi si è registrato un incremento del volume di traffico dati del +51,5% (dicembre 2019 contro dicembre 2020).

Infine, sulla portabilità, Iliad e gli altri operatori MVNO sono gli unici ad avere un rapporto favorevole tra linee in uscita e linee in entrata. WINDTRE è ancora una volta l’operatore che più di tutti soffre una importante disparità tra le linee in uscita e in entrata, mentre Iliad rappresenta quello che trae maggiore vantaggio dall’arrivo di nuovi clienti provenienti da altri operatori.

