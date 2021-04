Per chi non lo sapesse, una fotocamera under display è essenzialmente una tecnologia relativa allo schermo che consente alla luce di permeare attraverso una certa porzione di esso per raggiungere il sensore della fotocamera alloggiata appena sotto.

Questa tecnologia consente di eliminare soluzioni come un notch, un foro sul display o persino una fotocamera pop-up.

L’anno scorso Xiaomi rivelò di aver raggiunto livelli di produzione di massa per la sua tecnologia relativa all’integrazione della fotocamera sotto il display e che questa avrebbe debuttato entro la fine dell’anno.

Xiaomi è prossima a lanciare la fotocamera sotto il display

Il noto informatore Digital Chat Station ha recentemente rivelato che la prossima generazione di flagship e gli smartphone pieghevoli di Xiaomi presenteranno questa tecnologia che verrà introdotta a partire dai modelli di fascia altissima. L’informatore non fornisce informazioni specifiche, quindi non è al momento possibile confermare il rapporto.

In passato i funzionari di Xiaomi hanno anche affermato che la sua terza generazione di display con fotocamera sotto lo schermo rappresenterà una delle migliori implementazioni di questa tecnologia.

Il gigante tecnologico cinese dovrebbe quindi lanciare un dispositivo con questa tecnologia nel prossimo futuro, ma attualmente è ancora troppo presto per sapere quali smartphone Xiaomi la adotteranno.

Leggi anche: Xiaomi Mi 11 Lite 5G sbarca sullo store ufficiale con uno splendido regalo