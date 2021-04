È finita l’attesa per Xiaomi Mi 11 Lite 5G, annunciato qualche settimana fa dal colosso cinese ma che finora non era acquistabile nel nostro Paese. Per celebrare il lancio sullo store ufficiale, Xiaomi non ha badato a spese preparando un bundle davvero appetibile per quanti acquisteranno il nuovo medio gamma entro il 29 aprile.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma non solo

Se ancora non lo conoscete vi consigliamo di guardarvi il nostro confronto con Mi 11 Lite 4G, nel quale scoprirete i punti di forza della variante 5G che in questo momento ha maggiormente senso. Tre le colorazioni disponibili, Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow, con una tripla fotocamera posteriore che permette di scattare foto di ottimo livello.

Per tutti i dettagli tecnici vi rimandiamo comunque alla nostra recensione e agli articoli passarti, oggi parliamo dell’offerta di lancio, relativa alla versione 8-128 GB che sarà l’unica disponibile nel nostro Paese. Su mi.com lo potete acquistare a 449,90 euro, ma la bella notizia è il regalo previsto per chi completerà l’acquisto entro il 29 aprile.

Acquistando Xiaomi Mi 11 Lite 5G infatti riceverete una Xiaomi Mi Smart Band 6, in vendita da oggi a 44,99 euro, dunque un buon risparmio per un prodotto nuovo di zecca. Ricordiamo che Mi 11 Lite 5G è già disponibile presso TIM e dai primi di maggio potrà essere acquistato anche presso altri operatori telefonici.