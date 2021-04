Scopriamo le ultime novità a cui Google sta lavorando per alcune applicazioni estremamente importanti come Google Meet, Google Gboard e Google Maps.

Google Meet abbraccia il risparmio dati

Google Meet è diventato uno dei servizi maggiormente utilizzati da quando la pandemia da Coronavirus ci ha obbligati a rivoluzionare il nostro modo di lavorare da casa, ed in queste ore l’azienda annuncia una importante novità per il servizio: l’arrivo della modalità di risparmio dati. Di default l’applicazione è già da adesso in grado di bilanciare i consumi automaticamente in base alle risorse disponibili sul proprio smartphone, ma l’arrivo della modalità di risparmio dati offre all’utente la possibilità ottimizzare maggiormente i consumi di Google Meet.

“Google Meet si adatta automaticamente al tuo dispositivo, rete e configurazione per offrire la migliore esperienza di riunione possibile – si legge nella nota ufficiale. Tuttavia, potresti voler regolare la qualità della riunione per ridurre l’impatto sul tuo dispositivo mobile.” Con questa funzionalità sarà possibile:

migliorare il consumo dei dati sul cellulare;

massimizzare il consumo di batteria;

liberare CPU e la memoria dello smartphone per altri task.

La funzionalità è in rollout a partire dal 22 aprile per tutte le tipologie di account Google, da quelli aziendali a quelli privati.

Maps indica dove riciclare i rifiuti

Oggi più che mai è importante prendersi cura dell’ambiente circostante al fine di ridurre lo sfruttamento di risorse limitate e limitare l’inquinamento, ove possibile. Google, a modo suo, sta lavorando per portare una funzione molto importante su Google Maps: le indicazioni per i centri di raccolta per i rifiuti riciclabili.

A partire da oggi, infatti, tutte le aziende munite di un account verificato possono entrare nel proprio pannello Google My Business per aggiungere le informazioni circa quali tipi di rifiuti riciclabili accettano. Per tutti gli account non verificati, inoltre, l’azienda prevede di ottenere risposte da parte degli utenti sul tipo di materiali accettati.

La novità sembra essere al momento limitata per quanto riguarda la ricerca specifica di centri di raccolta differenziata per tipologia di rifiuti, ma siamo certi che Google migliorerà il servizio nel corso dei prossimi mesi.

Clipboard a scorrimento su Gboard

Gboard è senza ombra di dubbio una delle applicazioni migliori mai realizzata da Google, ed in queste ore veniamo a conoscenza di una novità parecchio interessante ed in grado di migliorare la gestione della clipboard. Infatti, com’è possibile notare nella GIF sottostante, Gboard si appresta ad abbracciare la clipboard a scorrimento tramite un aggiornamento lato server.

Una volta disponibile, la feature consentirà agli utenti di scorrere orizzontalmente lungo tutti i testi e link salvati in memoria, così da individuare ed inserire nel testo quello che si stava cercando. Non è chiaro quando la feature sarà disponibile a tutti, ma consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante.