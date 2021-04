Migliori offerte Vodafone Special tramite call center di fine aprile 2021

Il mese di aprile 2021 si avvia verso la conclusione e intanto i call center di Vodafone portano avanti una campagna winback volta a riconquistare ex clienti con le offerte della serie Vodafone Special.

Se da una parte le offerte proposte sono ormai delle presenze fisse nel listino dell’operatore rosso, la novità è data dalla possibilità di richiedere anche la nuova eSIM. L’attivazione di quest’ultima non è comunque immediata, visto che il cliente deve attendere la consegna del cartoncino con tutti i dati (ICCID, PIN, PUK, QR Code per l’attivazione) solitamente fornito in negozio.

Offerte Vodafone Special di aprile 2021

Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle offerte Vodafone Special “con gettone”, proposte in formato operator attack nei negozi. In questo caso invece, pur parlando di offerte della stessa serie, cambiano completamente sia il target che il canale di vendita, che diventano rispettivamente gli ex clienti Vodafone selezionati dal reparto commerciale e i call center dell’operatore.

Premesso che call center diversi potrebbero proporre offerte differenti, quelle più comunemente portate all’attenzione dei clienti sono tre:

Vodafone Special 100 Digital Edition – Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese , con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Sono inoltre compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno. L’offerta è attivabile principalmente dagli ex clienti passati a Iliad , ma viene proposta anche a quelli Fastweb, Poste Mobile e di altri operatori virtuali ad eccezione di Very Mobile. In rari casi potrebbe essere disponibile anche per i clienti ho. Mobile.

– Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di , con addebito tramite credito residuo oppure (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Sono inoltre compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno. L’offerta è attivabile principalmente dagli ex clienti passati a , ma viene proposta anche a quelli Fastweb, Poste Mobile e di altri operatori virtuali ad eccezione di Very Mobile. In rari casi potrebbe essere disponibile anche per i clienti ho. Mobile. Vodafone Special 50 Digital Edition – Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese con addebito su credito residuo (o Smart Pay). Anche in questo caso sono inclusi nel prezzo i Digital Services e il costo di attivazione è azzerato. L’offerta in argomento può essere attivata dagli ex clienti provenienti da Fastweb e altri MVNO (esclusi Very Mobile e ho. Mobile).

– Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G al prezzo di con addebito su credito residuo (o Smart Pay). Anche in questo caso sono inclusi nel prezzo i Digital Services e il costo di attivazione è azzerato. L’offerta in argomento può essere attivata dagli ex clienti provenienti da Fastweb e altri MVNO (esclusi Very Mobile e ho. Mobile). Vodafone Special Unlimited – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 10 euro al mese su credito residuo. L’offerta è attivabile solo dagli ex clienti in arrico da TIM, WINDTRE e Very Mobile.

Dal momento che in tutti e tre i casi il cliente avrebbe la possibilità di scegliere tra il completamento dell’acquisto in negozio e la spedizione a domicilio, si pone la necessità di una precisazione: in caso di spedizione, l’importo da pagare al corriere sarebbe di 20 euro per la Vodafone Special 50 Digital Edition e di 25 euro per le altre due (secondo altre testimonianze sarebbe sempre di 20 euro). Questa spesa iniziale serve a coprire il costo di attivazione dell’offerta e il primo rinnovo mensile della stessa.

Tutte le offerte elencate possono essere sfruttate anche in Roaming UE e nel Regno Unito alle stesse condizioni nazionali. In ogni caso il cliente è tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS illimitati compresi nel bundle.

Ogni nuova SIM Vodafone attivata prevede di base il piano Vodafone 25 New, che prevede alcuni servizi – come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica – inclusi e non disattivabili. Questi ultimi sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.