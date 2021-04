Vodafone rinnova la lista delle offerte con gettone, anche Prova Vodafone

Nei giorni scorsi Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha provveduto a dare una rinfrescata all’elenco delle proprie offerte Special con gettone, incluse quelle accessibili attraverso il meccanismo Prova Vodafone.

Se nella giornata di ieri vi avevamo parlato della Vodafone Special Minuti 50 GB e delle promozioni della serie Giga Free, oggi vediamo qualche offerta in più dell’operatore rosso.

Offerte Vodafone con gettone e Prova Vodafone (aprile 2021)

Prima di passare alla lista è bene fare due premesse: innanzitutto, tutte le offerte che vedremo di qui a poco sono di tipo operator attack, ovvero possono essere attivate dai clienti rientranti in un target predeterminato; in secondo luogo, il meccanismo Prova Vodafone, lanciato un mese fa e già prorogato una volta, è quello che permette ai clienti interessati di provare la rete e i servizi dell’operatore senza assumere vincoli contrattuali di sorta e prevede un costo di accesso di 5 euro, che serve per coprire l’attivazione, il costo della SIM e il primo mese dell’offerta selezionata.

Detto questo, ecco le offerte con gettone attivabili (previa disponibilità) nei punti vendita Vodafone:

Vodafone Special 100 Digital Edition Prova Vodafone – Il primo mese costa 5 euro, dopodiché il costo del rinnovo mensile passa a 9,99 euro . L’offerta è attivabile dai clienti in arrivo da Iliad, MVNO, Coop, Coop Italia Full, Tiscali e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Sono inoltre compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno.

Vodafone Special 50 Digital Edition Prova Vodafone – Il primo mese costa 5 euro, dopodiché il costo del rinnovo mensile passa a 7 euro . L'offerta è attivabile dai clienti in arrivo da MVNO (tranne Kena Mobile, VEI, Lycamobile, Coop, Tiscali e Iliad) e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G. Anche in questo caso sono inclusi nel prezzo i Digital Services.

Vodafone Special 50 Digital Edition Limited Prova Vodafone – Il primo mese costa 5 euro, dopodiché il costo del rinnovo mensile passa a 6,99 euro . L'offerta è attivabile dai clienti in arrivo da Coop, Coop Italia Full, Tiscali, Rabona, Rabona Mobile, Plintron e include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G e i Digital Services.

Vodafone Special Unlimited – L'offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Possono attivarla i clienti in arrivo da Kena Mobile, Lycamobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 GB – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 12,90 euro al mese con addebito su credito residuo. L'offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che effettuino la portabilità del numero, a prescindere dall'operatore di provenienza.

– Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 4G al costo di con addebito su credito residuo. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che effettuino la portabilità del numero, a prescindere dall’operatore di provenienza. Vodafone Special Minuti 10 GB – Questa è chiaramente l’offerta meno interessante di tutta la selezione e infatti prevede un costo mensile di 15 euro, a fronte dei quali mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e appena 10 GB di traffico dati su rete 4G. L’unico aspetto positivo è che l’offerta è attivabile da chiunque, anche senza portabilità del numero e a prescindere dall’operatore di provenienza.

Tutte le offerte elencate possono essere sfruttate anche in Roaming UE e nel Regno Unito alle stesse condizioni nazionali. In ogni caso il cliente è tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS illimitati compresi nel bundle.

Ogni nuova SIM Vodafone attivata prevede di base il piano Vodafone 25 New, che prevede alcuni servizi – come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica – inclusi e non disattivabili. Questi ultimi sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.