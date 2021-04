E’ ormai noto alla maggior parte degli appassionati che Honor si stia preparando all’annuncio ufficiale della sua famiglia di flagship, Honor 50 e Honor 50 Pro, e che siano destinati a essere presentati nel mese di maggio.

Un tweet dell’utente e leaker “Tame” (@RODENT950) sembra aver smentito la data di lancio della versione Pro affermando che potrebbe essere presentata a luglio, rivelando inoltre un’informazione cruciale e inattesa ossia i processori che dovrebbe montare i due smartphone.

Honor 50 infatti dovrebbe essere alimentato da un Mediatek Dimensity 1200, il top di gamma dell’azienda taiwanese, SoC che potremmo trovare anche nel prossimo OPPO Reno6 5G.

Honor 50 in May with D1200

Honor 50 Pro in July with SD pic.twitter.com/dLottwxCqJ — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 21, 2021

Honor 50 Pro, d’altro canto, dovrebbe montare al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon ma il leaker non specifica quale modello in particolare. Sarà interessante scoprire se si tratterà di un modello appartenente alla famiglia Serie 700 o 800, anche per capire che tipo di prestazioni attenderci dal prossimo flagship di Honor.

Non sappiamo altro riguardo ai prezzi, alla disponibilità o a un lancio globale né se i due smartphone potranno contare sui Google Play Services qualora dovessero essere commercializzati al di fuori del territorio cinese.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e vi aggiorneremo nel caso dovessero trapelare ulteriori informazioni riguardo i due prossimi smartphone Honor.

