Presentata da quasi due mesi, la famiglia Redmi K40 sta facendo spazio a un nuovo membro pensato per i gamer. Non è un caso infatti che si chiami Redmi K40 Game Enhanced Edition, uno smartphone che sarà annunciato sul mercato natio a breve.

Il lancio di Redmi K40 Game Enhanced Edition

C’è già una data ufficiale da segnarsi, il 27 aprile 2021, giorno in cui il marchio cinese toglierà i veli da un dispositivo particolare, corredato di alcune chicche che lo differenziano dai suoi sodali presentati a fine febbraio (link in fondo per saperne di più).

L’immagine che lo pubblicizza mette infatti in rilievo i due LED che abbracciano il modulo fotocamere posteriore e un pulsante/interruttore dedicato, oltre alla dicitura “Freezing”, possibile spia della presenza di un sistema di dissipazione del calore specifico implementato proprio in ottica gaming.

Per il resto, sappiamo che Redmi K40 Game Enhanced Edition si presenta con uno schermo Samsung E4 AMOLED a 144 Hz di frequenza d’aggiornamento, è dotato di un lettore di impronte digitali laterale, monta un SoC MediaTek Dimensity 1200 e una batteria da 5.000 mAh ricaricabile fino a 67 W.

Android 11 e MIUI 12.5 sono invece alla base del software che, con tutta probabilità, nasconderà qualche chicca dedicata ai giochi.

Per ulteriori informazioni, dunque, l’appuntamento è fissato per il prossimo 27 aprile.

