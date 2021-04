Pochissimi giorni fa avevamo incontrato Motorola Moto G60 e Motorola Moto G40 Fusion in un rumor, e proprio quest’oggi la casa alata li ha presentati per il mercato indiano. Entrambi caratterizzati da un hardware pressoché identico, gli smartphone Motorola si posizionano piuttosto bene in una fascia di prezzo sempre più interessante.

Caratteristiche Motorola Moto G60 e Moto G40 Fusion

Motorola Moto G60 e Motorola G40 Fusion, dicevamo, possono essere considerati gemelli separati alla nascita. Entrambi gli smartphone, infatti, condividono il 90% della scheda tecnica se non consideriamo alcune precise e limitate differenze, mentre invece il design è fondamentalmente identico con il telaio in plastica.

Frontalmente è presente un display IPS LCD da 6,8 pollici con refresh a 120 Hz e fotocamera punch hole centrale da 32 MP per Moto G60 e da 16 MP per Moto G40 Fusion. Il processore è affidato a Qualcomm Snapdragon 732G con 6 GB di RAM per Moto G60 oppure 4/6 GB per Moto G40 Fusion. Piuttosto completa la componente fotografica con tre fotocamere posteriori con sensore principale da 108 MP (64 MP per Moto G40 Fusion), sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore per scatti bokeh da 2 MP.

Decisamente interessante l’autonomia grazie alla batteria da ben 6000 mAh con tanto di caricabatterie presente in confezione e Android 11. Il sensore per le impronte digitali, considerando la tecnologia del display, è inserito posteriormente, mentre i fan di Google Assistant apprezzeranno sicuramente l’integrazione di un tasto apposito per invocare l’assistente digitale.

Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e fotocamera punch hole centrale;

processore Qualcomm Snapdragon 732G con GPU Adreno 618;

6 GB di RAM e 128 GB di spazio (Moto G60) oppure 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio (Moto G40 Fusion), espandibili tramite micro SD;

fotocamera principale: sensore da 108 MP (Moto G60) o da 64 MP (Moto G40 Fusion), sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore bokeh da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 32 MP (Moto G60) o da 16 MP (Moto G40 Fusion);

connettività 4G LTE, NFC; Bluetooth 5.0, porta USB Type-C, Wi-fi 802.11 b/g/n/ac e jack audio da 3,5 mm;

sensore per le impronte posteriore, tasto fisico per Google Assistant;

batteria da 6000 mAh con caricabatterie da 20 W in confezione;

dimensioni: 169,61 x 75,88 x 9,8 mm (9,6 mm Moto G40 Fusion);

peso: 225 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G60 e G40 Fusion

Motorola Moto G60 sarà disponibile su Flipkart a partire dal 27 aprile nella versione 6+128 GB al prezzo di 17.999 rupie indiane, circa 200 euro al cambio. Motorola Moto G40 Fusion, invece, sarà disponibile su Flipkart a partire dal 1° maggio in due varianti: 4+64 GB a 13.999 rupie indiane, circa 155 euro al cambio, oppure 6+128 GB a 15.999 rupie indiane, circa 180 euro al cambio.

