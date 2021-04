Piccole ma interessanti novità da Google, entrambe per Android. La prima di cui vi parleremo oggi è la nuova funzione che permette a Google Play Games di creare una cartella per i giochi installati sul device, da visualizzare sulla home, mentre su Chrome 90 è stata notata una funzione che permette di monitorare i prezzi di un sito aperto in una scheda.

Google Play Giochi genera automaticamente una cartella sulla home con i nostri giochi

Con lo storage dei nuovi smartphone in crescita, è lecito aspettarsi che i giochi installati su questi device aumenti, visto la minore preoccupazione che gli utenti devono avere su performance e quantità di memoria disponibile. In questo caso si tratta di una funzione che era stata trovata nel teardown dell’ultimo apk di Play Games ma che viene attivata per l’utente via server, come spesso capita in questi casi. Il roll-out della funziona sembra essere disponibile a un numero sempre più grande di persone e nel caso sia stata attivata per voi, potete attivare l’opzione che permette a Google Play Games di organizzare i giochi installati sul vostro device.

La cartella creata dall’app si aggiornerà automaticamente nel caso ne aggiungiate altri o li disinstallaste. L’interfaccia è molto diversa da quella di una cartella normale e mostra qualche informazione in più rispetto a una semplice icona con il nome. La lista mostrata da da questa cartella permette di visualizzare anche l’ultima volta in cui abbiamo aperto il gioco e il suo sviluppatore. Facendo un tap sull’icona, verrà lanciata Google Play Games che poi aprirà il gioco. Se invece volete aprire soltanto Play Games, basta fare un tap sulla freccia in alto a destra.

Nel caso in cui non abbiate molti giochi installati sul telefono, la cartella mostrerà i minigame già presenti su Google Play Games, con l’icona in alto a sinistra che dà l’opzione per riordinare nel modo che vogliamo l’elenco dei giochi nella cartella.

Google Chrome 90 mostra un nuovo pannello per il monitoraggio automatico dei prezzi

È stata scovata da SmartDroid una nuova funzione, anche in questo caso attivata lato server, che può essere davvero interessante per molti utenti. Parliamo di una feature che monitora i prezzi dei siti aperti in una scheda. Questo monitoraggio viene gestito in automatico dal browser ma può essere attivato o disattivato dall’utente, scegliendo anche di poter ricevere o meno notifiche nel caso in cui il prezzo dell’oggetto in questione, cala. L’opzione può essere attivata dal menù a tendina in alto a destra ma sembra essere piuttosto effimera in quanto è apparsa una sola volta a chi l’ha trovata. Evidentemente si tratta di una funzione piuttosto sperimentale, che ci auguriamo però veda presto la luce in maniera completa, vista la sua indubbia utilità.