A distanza di circa un mese dal rilascio della beta, Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 90 nel ramo stabile. Le novità sono per la maggior parte “nascoste” agli occhi degli utenti, ma questo non significa che non siano rilevanti.

Novità Google Chrome 90 in versione stabile

Google Chrome 90 è disponibile sul Google Play Store e porta con sé alcune novità interessanti. Come abbiamo anticipato il mese scorso la nuova versione porta miglioramenti nelle stime dell’illuminazione per la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata (VR e AR), un metodo più avanzato per l’acquisizione di video e audio MediaStream e la possibilità di facilitare l’introduzione di alcuni elementi all’interno dei video (come ad esempio i sottotitoli). Ulteriori perfezionamenti al riguardo dovrebbero proseguire per un paio di release.

Chrome 90 introduce anche l’encoder AV1 nella versione desktop, studiato per ottimizzare le videoconferenze attraverso l’integrazione WebRTC, portando maggiore efficienza di compressione, maggiori opportunità anche con banda ridotta e una migliore condivisione dello schermo.

Come aggiornare Google Chrome

Google Chrome 90 è disponibile sul Google Play Store. Per aggiornare o scaricare quest’ultima versione non dovete fare altro che seguire il badge qui sotto dal vostro smartphone Android. Nel caso abbiate fretta e il negozio virtuale non vi segnalasse ancora l’aggiornamento, potete sempre optare per l’installazione manuale dell’APK attraverso APKMirror.