WhatsApp è di gran lunga l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, motivo per cui malintenzionati investono tempo e energie al fine di realizzare truffe che hanno come obiettivo proprio l’applicazione di Facebook, e gli utenti distratti che sono tentati a cliccare su link a loro avviso poco sospetti.

In queste ore si sta molto parlando di WhatsApp Pink, una nuova truffa ai danni degli utenti dell’applicazione che vengono spinti a cliccare su un link (malevolo) al fine di trasformare il tema di WhatsApp in rosa, com’è possibile osservare nella immagini sottostanti.

In realtà, come viene mostrato nel video di prova in cui un telefono viene “sacrificato” al fine di studiare il comportamento del virus, il link scarica una finta applicazione (APK) che si nasconde immediatamente e può causare gravi problemi.

Update – #WhatsappPink app is getting hide automatically after installation.

To UnInstall it – Go to settings => Go to storage or apps (depends on model) => you can see the list of apps that are installed in your phone. There you can uninstall hidden apps. #InfoSec @rahulyadavrds pic.twitter.com/iaIhVW9rhi

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 19, 2021