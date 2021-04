Durante la presentazione di Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Lite, pensavamo di aver visto le soluzioni più singolari del colosso cinese in ambito smartphone, ma in realtà il varo passo in avanti l’ha fatto con Xiaomi Mi MIX FOLD, il suo primo smartphone pieghevole in grado di impensierire per davvero Samsung – ad oggi l’unica vera grande innovatrice in questo settore.

Ingegneria e tecnologia ai massimi livelli

Assieme alla tante svariate nuove funzioni integrate all’interno di Xiaomi Mi MIX FOLD, in queste ore l’azienda ha voluto puntare l’attenzione su un aspetto cruciale per ogni smartphone, a maggior ragione se pieghevole: la dissipazione del calore.

Con un post pubblicato su Weibo, infatti, la Xiaomi ha parlato di come ha risolto alcuni dei più annosi problemi con cui si è scontrata durante la progettazione dello smartphone. Entrando nel dettaglio, una delle sfide riguarda il grado di dissipazione del calore tra lo stato chiuso e aperto, così come la generazione di calore nella porzione del telefono in cui è inserito il SoC.

Per risolvere questi (e altri) problemi, Xiaomi Mi MIX FOLD sfrutta un ingegnoso sistema di dissipazione del calore a farfalla, dove l’ampia superficie dello smartphone permette il trasferimento continuo di calore da un lato all’altro tramite il sistema di cerniere. Lo smartphone sfrutta un mix di tecnologie di raffreddamento che vedono l’impiego di gel, fogli di grafite, raffreddamento a liquido e lamine di rame.

Il trasferimento del calore da una porzione all’altra dello smartphone attraverso la cerniera ha spinto Xiaomi a sviluppare un “tunnel di trasferimento di calore“. Il colosso ha realizzato una tecnica per produrre grafite resistente alla flessione con un coefficiente di perdita di trasferimento del calore dell’ordine del 3-5% dopo più di 200 mila flessioni.

Xiaomi Mi MIX FOLD è disponibile all’acquisto a partire da oggi in Cina nelle seguenti varianti:

Xiaomi Mi MIX FOLD 12 + 256 GB arriva a 9.999 yuan, circa 1290 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi MIX FOLD 12 + 512 GB arriva a 10.999 yuan, circa 1400 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi MIX FOLD 16 + 512 GB Ceramic Special Edition arriva a 12.999 yuan, circa 1680 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: il singolare unboxing di Xiaomi Mi 11 Ultra