Dopo la presentazione di Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite e anche Xiaomi Mi 11 Pro, il colosso cinese tira fuori dal cilindro l’unico vero dispositivo atteso da diverso tempo: il suo primo smartphone pieghevole. Xiaomi Mi MIX FOLD segna l’ingresso di Xiaomi all’interno di un mercato molto particolare, ancora di nicchia, di fatto controllato da Samsung, ma che è destinato a crescere nel tempo. Scopriamo tutte le caratteristiche di Xiaomi Mi MIX FOLD e conosciamo l’incredibile quantità di tecnologia contenuta al suo interno.

Il display pieghevole più ampio del mercato…

L’aspetto più importante di un dispositivo pieghevole è ovviamente il display, l’unità principale che in questo caso è in grado di piegarsi verso l’interno per assumere una dimensione più simile a quella di uno smartphone “standard” più che ad un piccolo tablet quando utilizzato nella sua forma estesa. Dicevamo che Xiaomi ha fatto affidamento alle tecnologie più avanzate per lo sviluppo di Xiaomi Mi MIX FOLD e il display principale non è da meno: si tratta di un pannello OLED da 8,01 pollici – al momento il più esteso del mercato – con risoluzione WQHD+ e aspect ratio in 4:3.

La gamma cromatica del pannello è stata finemente calibrata da Xiaomi per raggiungere una fedeltà dei colori JNCD≈0.29 and ΔE≈0.35, mentre la luminosità massima da 900 nit permette agli utenti di guardare il display in ogni angolazione senza notare deformità nelle immagini o nei colori riprodotti a schermo. Munito di supporto Dolby Vision, HDR10+ e gamma cromatica DCI-P3, il display da 8,01 pollici è sempre pronto ad offrire il massimo della qualità in ogni situazione.

Xiaomi Mi MIX FOLD presenta inoltre un display secondario, esterno, da 6,52 pollici con tecnologia AMOLED – anche questo il più grande mai integrato in uno smartphone pieghevole. Caratterizzato da refresh rate a 90 Hz e risoluzione HD+, permette di gestire il dispositivo in tutte le sue funzioni.

… con un comparto audio da paura

Xiaomi Mi MIX FOLD non solo vuole essere il punto di riferimento per quanto riguarda il display, ma anche come dispositivo per ascoltare musica senza alcun compromesso. Per raggiungere questo risultato, gli ingegneri di Xiaomi hanno lavorato senza sosta al fine di integrare un sistema di quattro speaker a firma Harman Kardon. La particolare disposizione degli speaker, unita alla perfetta equalizzazione, è in grado di conferire il 40% in più di livello sonoro rispetto a Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi MIX FOLD è anche il primo smartphone ad offrire pieno supporto all’audio surround panoramico, essenziale per riprodurre audio surround 3D così da ascoltare musica o guardare contenuti video e lasciarsi travolgere da un audio di eccellente qualità.

Tecnologia Liquid Lens e processore Surge C1

Concepire uno smartphone del genere, con la quantità di tecnologia che abbiamo visto, implica investimenti da capogiro nel settore di ricerca e sviluppo. Infatti, dopo due anni di sviluppo e circa 140 milioni di yuan investiti, poco più di 18 milioni di euro al cambio, hanno permesso a Xiaomi di sviluppare il processore d’immagine professionale Surge C1, diretto successore di Surge S1 integrato per la prima volta in assoluto all’interno di Xiaomi Mi 5c.

Surge C1 non solo si occupa di gestire alti flussi di dati pur mantenendo basso il carico sulla CPU, ma è anche in grado di assicurare ottime performance anche per quanto riguarda lo spazio in memoria. Gli algoritmi permettono di scattare foto a fuoco anche in condizioni di scarsa illuminazione, bilanciare correttamente il bianco e l’esposizione. Xiaomi Mi MIX FOLD è anche il primo smartphone al mondo ad utilizzare una lente liquida che, mimando il funzionamento dell’occhio umano, è in grado di modulare rapidamente e precisamente lo zoom ottico 3X e lo zoom telescopico 30X in una sola lente.

Il comparto fotografico fa affidamento ad un sensore principale da 108 MP con lenti 7P in grado di catturare scatti ad alta definizione, una lente ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123° e una lente liquida da 8 MP.

Hardware al top, senza compromessi

Xiaomi MI MIX FOLD ovviamente monta il processore Qualcomm Snapdragon 888 con supporto a 12/16 GB di RAM LPDDR5 a 3200 MHz, 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e una batteria da 5020 mAh con sistema di ricarica rapida da 67 W (su cavo) in grado di offrire il 100% di carica in appena 37 minuti di ricarica. Per mantenere una temperatura di esercizio mai oltre la soglia critica, Xiaomi Mi MIX FOLD fa affidamento ad un sistema di raffreddamento a farfalla con un’ampia area di raffreddamento a liquido e un multistrato di gel e fogli di grafite ideali per disperdere il calore in maniera uniforme.

Scheda tecnica

Display interno: OLED da 8,01 pollici con aspect ratio in 4:3, risoluzione WQHD+, DCI-P3, refresh rate a 60 Hz, luminosità pari a 900 nit e supporto HDR10+, Dolby Vision e MEMC;

display esterno: AMOLED da 6,5 pollici con aspect ratio in 27:9, risoluzione HD+ da 2520 x 840 pixel, refresh rate da 90 Hz, luminosità pari a 900 nit e supporto HDR10+ per immagini e video;

processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660;

12/16 GB di RAM LPDDR5 a 3200 MHz e 256/512 GB di spazio interno UFS 3.1;

fotocamera posteriore: processore d’immagine Surge C1, sensore principale da 108 MP da 1/1.52″, lente liquida da 8 MP equivalente a lunghezza focale da 80 mm e sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123° e apertura f/2.4;

fotocamera frontale: 20 MP;

sistema audio con quattro speaker Harman-Kardon;

sensore per le impronte digitali laterale;

batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo da 67 W;

Android 10 con MIUI 12;

dimensioni esteso: 173,27 x 133,38 x 7,62 mm;

dimensioni chiuso: 173,27 x 69,8 x 17,2 mm;

peso colorazione Black: 317 grammi;

peso colorazione Ceramic Special Edition: 332 grammi;

colorazioni: Black e Ceramic Special Edition.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi MIX FOLD

Considerando la quantità di tecnologia integrata su Xiaomi Mi MIX FOLD, è lecito aspettarsi prezzi piuttosto esorbitanti:

Xiaomi Mi MIX FOLD 12 + 256 GB arriva a 9.999 yuan, circa 1290 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi MIX FOLD 12 + 512 GB arriva a 10.999 yuan, circa 1400 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi MIX FOLD 16 + 512 GB Ceramic Special Edition arriva a 12.999 yuan, circa 1680 euro al cambio.

Xiaomi Mi MIX FOLD in colorazione standard e nella versione Ceramic Special Edition sarà disponibile in pre-ordine a partire da oggi, 30 marzo, mentre la disponibilità ufficiale arriverà solo a partire dal 16 aprile prossimo in Cina.