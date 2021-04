Xiaomi Mi 11 Ultra è stato definito da molti come uno “smartphone straordinario“, se non altro per via del secondo display posteriore e della fotocamera principale mai vista in uno smartphone. Xiaomi, per rimarcare la straordinarietà della sua ultima creazione, ha pubblicato su Weibo un video – lo trovate in calce nella news – in cui lo smartphone di fascia alta è protagonista di un unboxing piuttosto singolare.

Xiaomi Mi 11 Ultra si accende senza problemi

Dove sta la novità? direte voi. Ebbene, l’unboxing di Xiaomi Mi 11 Ultra è stato effettuato sott’acqua da un sub. Lo smartphone, così come Xiaomi Mi 11 Pro, sono certificati IP68, il massimo della scala che sta ad indicare completa protezione da acqua e polvere ad una profondità maggiore di 1 mt per una durata maggiore o uguale a 30 minuti.

Lo smartphone sembra non avere alcun problema ad avviarsi regolarmente anche se totalmente immerso in acqua e nemmeno a scattare foto o a riprendere video, a sottolineare l’ottimo lavoro svolto da Xiaomi in questo ambito. È chiaro che quello appena visto è un esempio estremo di sopravvivenza, completamente slegato dai classici paradigmi di utilizzo di un qualsiasi smartphone.

Infatti, sebbene siano piuttosto numerosi gli smartphone certificati IP68, è sempre bene evitare il contatto prolungato dei liquidi con il dispositivo per non incorrere in eventuali problemi potenzialmente fatali.