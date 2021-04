Telegram sta finalmente lavorando su due nuove applicazioni Web molto più moderne rispetto alla soluzione attuale e dotate di un sacco di animazioni e il supporto per gli adesivi.

Le app denominate Telegram WebK e Telegram WebZ sono per lo più identiche a parte alcune funzionalità ed elementi di design e sono entrambi disponibili sul sito ufficiale di Telegram nella sezione delle app web.

Telegram WebK e Telegram WebZ promettono bene

Entrambi le applicazioni sono caratterizzate da animazioni fluide e offrono anche interfacce reattive che risultano funzionali anche sugli schermi degli smartphone.

Telegram WebZ non consente di attivare le notifiche e non offre un collegamento di installazione nella barra degli indirizzi, anche se è possibile aggiungerlo come scorciatoia, tuttavia mette a disposizione un’interfaccia più attraente e supporta gli sfondi monocromatici rispetto a Telegram WebK.

Quest’ultima offre invece un maggior numero di funzionalità che vanno dal collegamento di installazione rapida nella barra degli indirizzi all’invio delle notifiche, anche se stranamente la pagina delle impostazioni sulla privacy non funziona.

Sfortunatamente queste app Web sono ancora acerbe sotto altri aspetti dal momento che non supportano le chiamate vocali o video, inoltre gli shortcode tramite i due punti non funzionano per emoji e adesivi.

Altre mancanze riguardano l’assenza di scorciatoie da tastiera in entrambe le applicazioni, fatta eccezione per la freccia su per modificare l’ultimo messaggio inviato, inoltre l’attuale app Web sembra essere più affidabile con le connessioni meno performanti.

Il motivo per cui esistono attualmente due app potrebbe essere collegato a un concorso che Telegram ha lanciato chiedendo agli sviluppatori di creare una versione JavaScript semplificata della vecchia app Web.

DroidMaze afferma che le applicazioni sono attualmente gestite da due diversi sviluppatori. In ogni caso è possibile iniziare subito a utilizzare le app su webz.telegram.org e webk.telegram.org.