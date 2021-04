La Clubhouse-mania ha ormai colpito il mondo tech e tutte le più grandi piattaforme social e di messaggistica stanno cercando di copiare il format delle chat vocali live. Assieme a Twitter, Facebook e Instagram anche Telegram ha integrato la funzione in un grosso aggiornamento piuttosto recente. Il modo in cui questa funzione è stata aggiunta è piuttosto interessante in quanto è parte integrante di un caposaldo delle funzioni della popolare app di messaggistica: i canali.

Così facendo gli sviluppatori sono riusciti ad unire le due funzioni in maniera fluida, senza dover aggiungerne una completamente nuova. Le chat audio sono arrivate in seguito a una funzione molto attesa, le chiamate di gruppo. Le chat vocali live possiamo pensarle un po’ come l’evoluzione di questa feature ma integrata nei canali. Le chat vocali, da quando sono state rilasciate hanno già visto miglioramenti e la possibilità di programmarle si è fatta vedere per la prima volta nella versione beta 7.7.0.

Grazie a questa funzione gli amministratori potranno, come detto, programmare l’inizio delle chat vocali, potendo impostare una data e un orario. Per poter fare questo, gli amministratori dovranno accedere al menù di impostazioni del canale, selezionare la voce “Avvia Chat Vocale” e poi fare un tap sulla nuova voce “Pianifica Chat Vocale”. A quel punto si aprirà una finestra dove potranno selezionare data e ora della chiamata.

A tutti gli utenti arriverà un messaggio promemoria per l’evento e apparirà anche un banner con il timer che indicherà il tempo mancante alla chat vocale programmata. Oltre a questa opzione, Telegram permetterà agli utenti di cambiare il proprio nome e immagine profilo senza chiudere la schermata della chat vocale.

Sul pannello che si apre a sinistra della schermata principale ora troveremo anche la voce “Telegram Features” che porterà al canale Telegram tips, cosa che aiuterà i nuovi utenti a districarsi tra le funzioni dell’app. Come detto, tutte queste funzioni sono al momento disponibili soltanto in versione beta, arrivata alla release 7.7.0. Probabilmente non ci vorrà comunque molto prima che le chat vocali di Telegram programmabili arrivino anche in versione stabile.

Scarica Telegram per Android dal badge: