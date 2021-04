Le app promemoria di certo non mancano su Android, come ad esempio Google Tasks e Microsoft To Do, tuttavia l’app Remind Me si distingue per la semplicità di utilizzo in quanto offre solo funzionalità basilari.

Remind Me offre la possibilità di impostare immediatamente un promemoria come notifica oppure di impostare una pianificazione, con la facoltà di visualizzare anche le notifiche passate.

Remind Me è un’app promemoria semplice ed efficace

Le altre caratteristiche dell’app includono modalità scura, impostazioni rapide personalizzate, selezione del testo personalizzato, salvataggio delle notifiche importanti, possibilità di impostare la persistenza delle notifiche per evitare di perderle dopo un riavvio del dispositivo o uno swipe accidentale.

Infine è possibile impostare le notifiche in base alle priorità: priorità alta (notifica di avvertimento e suono), priorità media (suono senza nessuna notifica di avvertimento) e priorità bassa (nessuna notifica di avvertimento e nessun suono).

In conclusione è sufficiente dare un titolo al promemoria, aggiungere una eventuale descrizione e toccare il pulsante “Ricordamelo”, dopodiché l’app lo invierà immediatamente al centro notifiche.

Remind Me è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

