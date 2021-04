OPPO, dopo aver aperto il programma beta di Android 11 per gli smartphone OPPO Reno Z e OPPO A73 5G, in queste ore ha accolto nel suo programma beta anche gli smartphone OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020.

Beta di Android 11 per OPPO A5 e A9 2020

Secondo le informazioni pubblicate dai colleghi di XDA, il programma beta di Android 11 per gli smartphone sopracitati è attualmente in rilascio a partire dall’India e dalla Thailandia, con gli altri paesi a seguire nel corso delle prossime settimane. ColorOS 11 basato su Android 11 aggiunge un gran numero di feature per gli smartphone, oltre a quelle tipiche dell’OS di Google che ormai abbiamo imparato a conoscere da molti mesi.

L’aggiormaento abilita nuove funzionalità per quanto riguarda l’utilizzo dei temi, miglioramenti vari per la modalità Always-on Display (AOD), svariate novità per il launcher di default, l’integrazione di Google Lens nella Smart Sidebar e molto altro.

Come scaricare la beta di Android 11

Come dicevamo qualche riga più su, l’aggiornamento per la beta di Android 11 per OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 potrebbe arrivare non prima di qualche settimana. Nel mentre è possibile fare richiesta di entrare nel programma accedendo al pannello Aggiornamenti Software dalle Impostazioni e successivamente tappando sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Da qui bisogna tappare su “Trial Version” > “Beta” ed infine sul tasto “Apply Now“.