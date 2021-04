Dopo gli aggiornamenti ColorOS 11 stabili per OPPO Reno 2Z e OPPO A91 della scorsa settimana, il produttore cinese ora ha aggiunto anche OPPO Reno Z e OPPO A73 5G al suo programma beta di Android 11.

OPPO sta invitando i possessori di questi due smartphone residenti in determinate regioni a testare l’aggiornamento ColorOS 11 basato sull’ultima versione Android.

ColorOS 11 introduce molte interessanti novità, comprese nuove opzioni per i temi, miglioramenti alla funzionalità Always on Display, nuove personalizzazioni per il launcher predefinito, integrazione di Google Lens in Smart Sidebar, Flex Drop, modalità Super Power Saving, modalità dark migliorata e molto altro.

Al via le beta di Android 11 per OPPO Reno Z e A73 5G

Al momento la beta di ColorOS 11 per i suddetti dispositivi è stata pubblicata in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, ma OPPO afferma che il programma beta dovrebbe arrivare presto anche su altri mercati. L’azienda non ha tuttavia condiviso alcuna tempistica concreta per arrivare al rilascio di una versione stabile.

Gli utenti interessati dovranno registrare il proprio dispositivo nel programma beta tramite il canale Software Update Application andando su Impostazioni> Aggiornamento software e toccando l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra, dopodiché dovranno andare in Versione di prova> seleziona Beta e inserire i loro dettagli e infine toccare il pulsante Applica ora. Una volta accettata la domanda, gli utenti accreditati riceveranno la build beta di ColorOS 11 tramite OTA.

Per segnalare eventuali bug o suggerimenti al team di sviluppo è sufficiente utilizzare l’app Feedback. Per ulteriori informazioni potete consultare i post di OPPO per Reno Z e per A73 5G.

