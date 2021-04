Se il modulo fotografico posteriore di Xiaomi Mi 11 Ultra è per molti il più imponente mai visto su uno smartphone, possiamo dire senza esitazioni che anche quello di ZTE Axon 30 Ultra non scherza affatto, anzi. Grazie ad un leak pubblicato dal sempre affidabile Evan Blass, in queste ore abbiamo l’opportunità di ammirare il design del prossimo smartphone di fascia alta di ZTE.

Un modulo fotografico imponente

Oltre ad un pannello frontale generoso e con leggera curvatura sui lati lunghi – gli ultimi rumor parlano di un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 144 Hz -, possiamo notare l’implementazione di una fotocamera frontale punch hole centrale. Posteriormente campeggia un modulo fotografico decisamente vistoso, probabilmente costituito da ben 4 sensori di cui tre da 64 MP e uno di tipo telescopico da 8 MP con zoom ottico 5x.

Il leak indica che ZTE Axon 30 Ultra dovrebbe avere uno spessore di 8 mm ed una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Lo smartphone dovrebbe montare Android 11 con la personalizzazione MyOS 11. Curiosamente il leak non fa alcun riferimento alla fotocamera frontale sotto il display, feature che ha reso popolare il modello ZTE Axon 20 5G.

Molto probabilmente la decisione di non implementarla potrebbe essere in risposta alle numerose critiche relative alla scarsa qualità del sensore; evidentemente ZTE non è ancora pronta a mostrare i passi in avanti fatti in questo ambito.