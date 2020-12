ZTE Axon 20 5G si presenta come il primo smartphone al mondo a rendere disponibile la tecnologia che integra la fotocamera selfie sotto il display ed è acquistabile già da oggi.

La fotocamera selfie è un’idea rivoluzionaria, tuttavia il debutto di questa tecnologia dimostra che non è ancora pronta per il mercato.

Prestazioni della fotocamera sotto il display di ZTE Axon 20

I colleghi di The Verge hanno utilizzato lo smartphone di ZTE e si sono resi conto che la fotocamera selfie sotto il display non è per niente entusiasmante.

Le immagini sono risultate sfocate con grossolane sbavature in molti punti, mentre il contrasto e l’illuminazione non sembrano ideali, inoltre sembra che anche il display stesso accusi dei problemi, con un ritaglio evidente nell’area in cui i pixel vengono espansi per consentire alla fotocamera selfie di funzionare.

Le immagini di esempio condivise dai primi utenti ci danno un’idea abbastanza chiara di come la tecnologia sia ancora da migliorare.

Le fotocamere sotto il display nel 2020 rappresentano ciò che furono i sensori di impronte digitali in-display nel 2018. Attualmente la tecnologia appare ancora acerba, ma funziona e offre ampi margini di miglioramento.

Guardando al passato, la tecnologia che introdusse i sensori di impronte digitali sotto il display migliorò notevolmente negli anni successivi e al giorno d’oggi è effettivamente utilizzabile e in alcuni casi persino preferibile, quindi ci si può aspettare che un giorno anche le fotocamere sotto il display saranno in grado di offrire prestazioni apprezzabili.

